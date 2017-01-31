СКР выяснит обстоятельства обстрела в Донецке российских журналистов

В рамках расследования уголовного дела о применении запрещенных средств и методов ведения войны Следственный комитет России выяснит обстоятельства обстрела, которому подверглись сегодня в Донецке представители российских СМИ.

Как стало известно, под обстрел в одном из районов Донецка попали представители НТВ, Life и RT, а также сотрудники МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики и представители местных властей. Оператор телеканала Life был доставлен в больницу с ранением.

Как сообщает lenta.ru, следователям предстоит установить, не являлось ли мотивом обстрела журналистов нежелание Украины не допустить объективного освещения в СМИ обстановки в Донбассе.

Ранее украинский лидер Петр Порошенко заявил, что украински силовики обороняют свои позиции, а удары наносят только в ответ.

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