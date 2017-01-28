В интернете появилось видео с места крупного ДТП на Кутузовском проспекте в Москве.

На кадрах, которые распространил телеканал «360», можно увидеть работу сотрудников Госавтоинспекции. Также показан один из участников дорожного инцидента – автомобиль «ВАЗ-2114». Судя по ролику, транспортное средство получило серьезные механические повреждения.

Ранее в субботу «АН-онлайн» сообщили о том, что машина, водитель которой потерял управление, врезалась в рабочих, находившихся на тротуаре. В результате наезда один человек погиб, еще троих доставили в медицинское учреждение с травмами. Полицейские продолжают выяснять обстоятельства происшествия.

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