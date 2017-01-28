В Подмосковье пенсионерка устроила кровавую бойню

Сегодня утром стало известно, что в Подмосковье случилось страшное происшествие.

В городе Серпухов женщина-пенсионерка устроила настоящую кровавую резню, в ходе которой едва не убила местного жителя. Как уточняет телеканал РЕН ТВ, ссылаясь на ГУ МВД по МО, 69-летний мужчина был экстренно доставлен в одну из местных клиник с ножевыми ранениями.

Согласно предварительным данным, нападение совершила его 59-летняя сожительница, которую уже задержали. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Пока не сообщается, что именно стало причиной подобного зверского поведения.