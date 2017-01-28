На одной из улиц Красноярска мужчина внезапно начал палить из ружья

На одной из улиц Красноярска 28-летний местный житель внезапно открыл стрельбу.

Сотрудники полиции задержали дебошира и выяснили, что мужчина стрелял из гладкоствольного охотничьего ружья "Сайга". Как сообщается на сайте ГУ МВД по Красноярскому краю, о происшествии рассказали очевидцы, которые заметили, что сначала человек произвел серию выстрелов в своей квартире, а затем отправился в торговый павильон по соседству, где устроил настоящий погром. После этого он вышел на улицу.

Отмечается, что в результате стрельбы никто не пострадал. Мужчина ранее не привлекался к уголовной ответственности.