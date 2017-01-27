В Москве таинственно пропала 23-летняя девушка (ФОТО)

В Москве волонтеры приступили к поискам 23-летней москвички Натальи Меламед. Есть информация о том, что Наталья днем 24 января вышла из своей квартиры в Москве и больше о ней ничего с той поры не известно.

По предварительной информации, Наталья Меламед вышла из своей квартиры на улице Митинская (это северо-запад столицы) днем 24 января и не вернулась. С девушкой потеряна связь. Куда она пошла, неизвестно, ее телефон не отвечает.