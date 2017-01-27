В огне на скалодроме в Петербурге погибли люди

Жуткий несчастный случай произошел накануне днем в северной столице. На скалодроме «Rock Town», расположенном на Литовской улице, вспыхнул пожар в то время, когда там шла тренировка.



Взрослые и дети в панике выбегали на улицу, на 20-градусный мороз в одних футболках, забыв о личных вещах, деньгах и документах. Но спастись удалось не всем. Спасатели обнаружили в завалах тела двух погибших – их личности устанавливаются, сообщает "Комсомольская правда". Еще четыре человека получили травмы, двоих пришлось госпитализировать.

Все сотрудники целы, гендиректора скалодрома Олега Гончарова в момент ЧП в городе не было, он проводит отпуск в горах в Аргентине. Он уже прислал соболезнования пострадавшим.





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