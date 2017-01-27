Месть по-итальянски: пенсионер 10 лет слал политикам письма с фекалиями

Семидесятилетнего «народного мстителя» сложно было вычислить, поскольку он бывший полицейский на пенсии. Мужчина смотрел новости и «выносил приговор» их героям, рассылая им свои фекалии в конвертах.

Письма приходили адресату пометкой «педофил», «коррупционер» или «убийца», - в зависимости от «приговора», который пенсионер сам и вынес, сообщает РИА Новости.

Старик успел разослать свои фекалии по 10 тысячам адресов, прежде чем его вычислила полиция. Бывший полицейский живет в Милане, сейчас он задержан. Выйти на след «фекального мстителя» удалось после того, как он принялся писать письма местным чиновникам. По характеру тем в письмах вычислили адрес, - дальше – дело техники. Задержана и пособница пенсионера, которая относила письма на почту.

Следствию особо стараться не придется: дед вел подробные записи о своих адресатах.