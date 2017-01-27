Квартиру наркомана с гранатой брали штурмом

Наркоман, угрожавший взорвать гранату, наделал много переполоха сегодня в Челябинске. Его квартиру бойцам СОБРа пришлось брать штурмом. Граната Ф-1 оказалась муляжом. ЧП произошло в Тракторозаводском районе города.

Соседей дебошира, проживающих в том же подъезде многоквартирного дома, пришлось перед этим эвакуировать, а прилегающую территорию оцепить. После задержания мужчина был передан в руки полицейских.





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