В Туле 10-летний сын адвоката терроризирует всю школу

Он калечит девочек, жестоко избивает мальчиков, и с этим никто ничего не может поделать. Он мальчик десяти лет, а управы на него никак не найдут ни учителя, ни родители учеников, потому что мама мальчика – адвокат.

Скандал в школе Зареченского района Тулы перестал быть ЧП районного масштаба, когда родители покалеченных учеников четвертого класса (да, юному «террористу» всего десять лет) решили бойкотировать занятия: они не пустят своих детей в школу, пока мама хулигана не станет его сопровождать, сообщает сайт myslo.ru.

Десятилетний мальчик не вполне адекватен, утверждают учителя. Проблемы с поведением у него начались еще в детсаду, а в зареченскую школу ребенка перевели из другой школы за то, что он избивал там детей. Мама-адвокат говорит, что справиться с ребенком не может, а отец паренька сидит в тюрьме, - такая вот непростая ситуация. Детский омбудсмен по Тульской области Наталья Зыкова предлагает перевести мальчика на надомное обучение, но тогда страдать будут учителя…