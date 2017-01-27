Бык-осеменитель убил работницу фермы в Варненском районе

ЧП произошло в августе прошлого года, однако за него ответит управляющий фермы только сейчас.

Работница фермы зашла в загон с коровами, чтобы отобрать их для повторного осеменения. В этот момент бык, который находился в этом же загоне, напал на женщину и растерзал ее. От полученных травм работница скончалась.

Управляющий животноводческим комплексом № 3 ООО «Заозерный» обвиняется в нарушении требований охраны труда, которое повлекло по неосторожности смерть человека. Быка нельзя содержать в загоне с коровами. Руководство предприятия уже выплатило семье погибшей 100 тысяч рублей, а управляющего ждет суд. Ему грозит до 4 лет лишения свободы.