16-летнюю дочь Емельяненко избили по заказу ее друзей

Выяснились подробности нашумевшего инцидента с избиением 16-летней Марии Емельяненко, дочери бойца смешанных единоборств Федора Емельяненко. Таких итогов никто не ожидал услышать.

Нападение было срежессировано, чтобы скомпрометировать главу Чечни Рамзана Кадырова. Напомним, избиение девушки произошло после стычки спортсмена с главой республики по поводу детских боев без правил, в которых принимали участие малолетние сыновья политика.



Проверив записи со всех камер видеонаблюдения в районе предполагаемого места происшествия, полицейские ничего криминального не обнаружили. Камеры не зафиксировали ни саму потерпевшую, ни ее обидчиков. На уточняющий вопрос, где и когда произошло нападение, дочь Емельяненко постоянно путалась, сообщает собеседник Life.ru.

Во время опросов друзей и знакомых Марии несколько подростков из окружения девушки признались, они обсуждали идею "устроить провокацию" после того, как отец девушки и глава Чечни повздорили в Сети.

Скорее всего, подростки разыграли нападение на Марию Емельяненко, чтобы полиция пошла по "чеченскому следу". При этом известный боец, отец девушки даже не подозревал о "подставе". Однако у Марии Емельяненко действительно был диагностирован ушиб грудной клетки и брюшной полости, какое-то время она даже провела в больнице. Возможно, просто из соображений безопасности ее родственников.



