Под Красноярском сумасшедший жестоко убил семью врачей

В одном из населенных пунктов под Красноярском было совершено жестокое убийство семьи врачей.

В доме, расположенном в поселке Шушенское, были найдены обезображенные тела 64-летней женщины и 35-летнего мужчины. Мать работала кардиологом, а ее сын - стоматологом. Как передает телеканал РЕН ТВ, в совершении убийства подозревают психически нездорового родственника жертв - 23-летнего сына и брата погибших.

После убийства мужчина скрылся, сейчас его ищет полиция. Уточняется, что на головах мужчины и женщины были зафиксированы рубленые раны.