В Москве угнали иномарку стоимостью 2,6 млн рублей

На севере Москвы минувшей ночью произошел угон автомобиля.

Неизвестный злоумышленник похитил машину марки Lexus, стоимость которой, по словам владельца, составляет не менее 2,6 миллиона рублей. Как сообщает агентство городских новостей «Москва», ссылаясь на управления МВД по Москве, угон был зафиксирован у д. 5, стр. 1 по Головинскому шоссе в столице.

В настоящий момент по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Полиция разыскивает преступника.