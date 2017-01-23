Челябинец показывал оргии детям и насиловал их

Уголовное дело на 56-летнего педофила направлено в суд. Как рассказали следователи СУ СК по Челябинской области, в июле прошлого года мужчина привел к себе трех мальчиков возрастом 8-9 лет и показал им сексуальные оргии.

Потом извращенец изнасиловал детей. Его заключили под стражу. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.