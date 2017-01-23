СК проверит сообщения о гибели от холода 49 человек в Хабаровском крае

Хабаровские правоохранители приступили к проверке информации о массовой гибели жителей региона от переохлаждения.

Ранее СМИ сообщили о том, что за последние два месяца морозы в Хабаровском крае стали причиной смерти 49 человек. Пострадали, как утверждается, 415 человек.

В краевом управлении Следственного комитета рассказали, что достоверность этих данных будет проверена. Затем ведомство примет процессуальное решение.

Ранее «АН-онлайн» писали о том, что в Ленинградской области замерз насмерть пожилой мужчина. Таксист привез пенсионера не в ту деревню, которая ему была нужна. Старик вышел из машины, несмотря на уговоры водителя. Потерпевшего нашли мертвым на следующий день недалеко от места, где его оставил таксист.

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