Украинский военный корабль обстрелял российскую буровую установку
22 января 2017, 22:31 [ «АН-онлайн» ]
Военные корабли Украины устраивают вооруженные провокации в Черном море, что ставит под угрозу экономическую безопасность нашей страны. Об этом сообщил 22 января замглавы пограничной службы ФСБ России.
Адмирал Геннадий Медведев (погранслужба ФСБ РФ) считает, что экономическая деятельность России в акватории Черного моря находится под угрозой, хотя все конфликты удалось уладить, сообщает «Лента.ру».
Провокации кораблей украинских ВМС требуют особого внимания и рассмотрения. Адмирал имеет в виду инцидент 31 марта, когда судно ВМС Украины обстреляло из автоматической пушки буровую установку "Таврида" в Черном море.
Вооруженные провокации в отношении российского «Черноморнефтегаза» украинские военные предпринимали и в 2015 году. Дело в том, что организация до присоединения Крыма входила в состав «Нафтогаза» Украины и киевские власти считают, что наша страна незаконно добывает газ на шельфе, который, по версии украинской стороны, находится в экономической зоне Украины.