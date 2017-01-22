Мастерство и хладнокровие канадского автолюбителя достойно быть примером восхищения и подражания. Так мастерски избежать столкновения с животными и при этом сохранить свою жизнь, сможет не каждый.

Можно сказать, что водитель выполнил двойную «оленью переставку»: так называется тест по экстренному объезду водителем неожиданного препятствия, сообщает сайт 360tv.ru.