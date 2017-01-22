В медцентре Бишкека скончался еще один пострадавший при крушении турецкого грузового "Боинга 747". Сагынбек Рахманов получил ожоги 3-4 степени и все это время находился в крайне-тяжелом состоянии.

У мужчине в катастрофе погибла вся семья: беременная жена и двое детей.

Таким образом, число погибших возросло до 39 человек, 35 из которых – граждане Киргизии, а четверо – уроженцы Турции.

Напомним, грузовой самолет "Боинг 747" частной турецкой авиакомпании упал 16 января в полутора километрах от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта Манас столицы Киргизии. Лайнер рухнул на территорию поселка Дача-Суу, где разрушил 32 дома. Все пять членов экипажа лайнера погибли.



