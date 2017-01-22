Жительнице Комсомольска-на-Амуре перерезали горло за пролитый в кафе сок

В одном из кафе Комсомольска-на-Амуре посетительницу едва не убили осколком фужера из-за пролитого сока.

Девушку забрали в реанимацию после того, как в нее внезапно бросили острый предмет. Как сообщает телеканал РЕН ТВ, ссылаясь на управление МВД России по Хабаровскому краю, подозреваемая была, вероятно, разозлена тем фактом, что на нее пролили сок в кафе. Она разбила бокал и метнула его осколок в сторону своей "обидчицы". По страшному стечению обстоятельств он попал девушке в сонную артерию.

По подозрению в совершении преступления задержана 23-летняя местная жительница, которая ранее уже была судима. Жизни пострадавшей ничто не угрожает.