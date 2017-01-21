Питерский бомж нашел у КАД мумию в камуфляже

В одном из бараков, расположенных неподалеку от Кольцевой автодороги в Санкт-Петербурге, был обнаружен мумифицированный труп мужчины, который пролежал там несколько месяцев.

Как сообщает портал actualnews, тело, облаченное в камуфляжную форму, обнаружил бездомный, который и сообщил о нем в ближайшее отделение полиции. На место инцидента прибыли сотрудники правоохранительных органов и транспортной службы, отвечающие за контроль КАД. В настоящий момент тело отправлено на экспертизу, в результате которой будет установлена личность мужчины и причины его гибели.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка.

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