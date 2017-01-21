В баре Новосибирска потерянные 900 тысяч рублей никто не заметил

Предприниматель из Бердска приехал в Новосибирск поздравить свою знакомую с днем рождения и чтобы забрать долг в 900 тысяч рублей. Долг бизнесмену вернули в конверте, который он случайно обронил в баре.

Мужчина обнаружил пропажу, когда вернулся в Бердск. Пакет, очевидно, выпал из кармана его куртки, когда мужчина поднимался по лестнице, сообщает портал НГС.

Найти деньги представлялось невозможным: прошло более часа и в ресторане деньги явно кто-нибудь уже нашел. Но бизнесмен все-таки позвонил в бар и администратор отправилась искать пропажу. Каково было удивление мужчины, когда пакет нашелся невредимым!

Все деньги были на месте, при этом на пакет несколько раз наступили, но и не подумали поднять. 900 тысяч рублей пролежали на лестнице бара больше часа и остались нетронутыми.