Под Петербургом пропал подводный охотник

Житель Санкт-Петербурга ушел на подводную охоту 19 января и до сих пор не вернулся. Охотился мужчина в Красносельском районе, там и ведутся его поиски. Более 20 спасателей прочесывают береговую полосу озера.

Подводный охотник отправился на промысел на озеро Долгое, что неподалеку от Красного Села, сообщает «Лайф».

Информация об исчезновении мужчины поступила к спасателям 21 января в в 10.15. В настоящее время берег озера прочесывают спасатели, а акваторию водоема обследуют беспилотники. Пока следы охотника не обнаружены.

Родственникам пропавшего мужчины оказывают помощь психологи центра МЧС по Санкт-Петербургу.