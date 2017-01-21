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Под Петербургом пропал подводный охотник

21 января 2017, 13:30 [ «АН-Санкт-Петербург» ]

Под Петербургом пропал подводный охотник
47.mchs.gov.ru

Житель Санкт-Петербурга ушел на подводную охоту 19 января и до сих пор не вернулся. Охотился мужчина в Красносельском районе, там и ведутся его поиски. Более 20 спасателей прочесывают береговую полосу озера.

Подводный охотник отправился на промысел на озеро Долгое, что неподалеку от Красного Села, сообщает «Лайф».

Информация об исчезновении мужчины поступила к спасателям 21 января в в 10.15. В настоящее время берег озера прочесывают спасатели, а акваторию водоема обследуют беспилотники. Пока следы охотника не обнаружены.

Родственникам пропавшего мужчины оказывают помощь психологи центра МЧС по Санкт-Петербургу.

 

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