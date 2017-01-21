В Восточно-Китайском море пропало рыболовное судно с 12 рыбаками

Небольшое рыболовецкое судно потерпело крушение в водах Восточно-Китайского моря. К настоящему времени спасателям удалось обнаружить тело одного из моряков, 12 других членов экипажа числятся пропавшими.

Поисково-спасательная операция в акватории Восточно-Китайского моря продолжается. Рыбаков ищут сторожевые корабли военного флота Китая и беспилотник, сообщает РИА Новости.

Рыболовное судно погибло 20 января и сейчас в предполагаемой зоне бедствия развернута поисково-спасательная операция. Известно, что к спасателям обратилась администрация провинции Цзянсу. Ведется следствие, никаких сведений о причине кораблекрушения пока нет.