Начальник воркутинского отдела Гострудинспекции найден мертвым в СИЗО

Заподозренный во взяточничестве начальник воркутинского отдела Гострудинспекции Петр Гильц был найден мертвым в СИЗО, куда был помещен по решению суда. Предполагается, что причиной смерти стало самоубийство.

Как сообщает РИА Новости, Гильц, а также глава Печорского управления Ростехнадзора Александр Гончаренко и командир военизированного горноспасательного отряда Печорского бассейна Леонид Лобков были заподозрены в получении крупных денежных сумм от лиц, представляющих интересы АО “Воркутауголь”.

Гильц, заключенный под стражу, был обнаружен мертвым в камере СИЗО с признаками суицида. В настоящий момент по факту произошедшего проводится проверка.

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