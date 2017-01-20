В Магнитогорске два друга придумали, как взорвать банкомат

К делу они подошли основательно — читали инструкции в интернете, долго искали подходящий объект, покупали нужное оборудование. На это они потратили целое лето 2016 года. Вместо того, чтобы купаться и загорать, они придумали запустить в банкомат газ и взорвать его электрошокером.

Однако план не удался — газ проник из банкомата в смежное помещение дома №18 по улице Карла Маркса, и три миллиона рублей не высыпались к ногам злоумышленников. Они не расстроились, и через три дня пришли сюда же снова. Где их и «повязали» сотрудники полиции.

Дело на двух неудачливых грабителей отправлено в суд