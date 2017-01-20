Дымовую шашку бросили в окно одной из подмосковных школ

Днем в пятницу, 20 января, в здание одной из подмосковных школ бросили дымовую шашку.

Согласно последним данным, инцидент произошел на улице Дружбы в Сергиевом Посаде в учебном заведении номер 4. Как сообщает сегодня новостной портал Life, в настоящий момент в здании школы проводится экстренная эвакуация учеников и сотрудников.

Сейчас на месте, где была зафиксирована дымовая шашка, работают сотрудники "скорой помощи", а также спасатели. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.