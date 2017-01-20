В Челябинске внук зарубил топором бабушку ради квартиры

Целую череду махинаций и даже убийство совершил 27-летний внук ради недвижимости.

Эта история с несчастливым концом началась несколько лет назад. Роман Астраханцев захотел владеть квартирой своей 81-летней бабушки. Он обманом переписал недвижимость на себя, а потом продал за два миллиона своей собственной будущей теще, однако бабушке с этой сделки купли-продажи ни копейки не досталось. Одновременно теща подарила квартиру своей дочке — будущей жене предприимчивого челябинца.

Чтобы замести следы мошенничества, летом 2014 года внук зарубил родную бабушку топором и спрятал ее тело в садовом кооперативе. Уже на суде он пытался оправдаться, что бабушка сама переписала на него квартиру, пытаясь убедить судью, что он не мошенник. Однако он сознался, что «всего один раз» ударил бабушку по голове топором.

Сегодня, 20 января, за убийство с целью скрыть другое преступление и мошенничество в особо крупной размере суд признал виновным южноуральского Раскольникова и приговорил его к 18.5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, он выплатит моральный ущерб внучке бабушки — своей сестре — в размере полумиллиона рублей.