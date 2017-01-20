Сегодня неизвестные сообщили о взрывных устройствах, которые якобы заложены в двух местах в Москве. Злоумышленники заявили, что могут взлететь на воздух «Останкино» и ВГТРК.

Спецслужбы сразу же отреагировали на звонки, которые были сделаны анонимно. Правоохранители выехали к «Останкино» и зданию ВГТРК. В том числе и кинологи с собаками, передает телеканал РЕН ТВ.

Как сообщается, указанные объекты были обследованы. По некоторым данным, обнаружить взрывчатку не удалось. Полиция пытается выяснить, откуда поступили анонимные звонки. Также спецслужбам предстоит узнать, кто сообщил о взрывчатке. Кстати, оба звонка были сделаны с промежутком в двадцать минут.