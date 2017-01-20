В Челябинске на крыльце школы нашли тело мужчины

Сегодня утром, 20 января, в Металлургическом районе прямо на крыльце школы №61 умер человек. Выяснилось, что 63-летний мужчина привел в школу внука, и на выходе из учебного заведения ему стало плохо в сердцем. Он упал на крыльце и умер до приезда медиков.

Как рассказали в следственном управлении СК Челябинской области, криминальных признаков смерти человека не обнаружено. По данному факту начата проверка.

Тем временем родители учащихся выразили свое желание забрать детей из школы, чтобы не травмировать детскую психику.