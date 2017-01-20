В Ленобласти пешеходы задушили водителя, который чуть их не сбил

Ужасный случай произошел в Ленинградской области. Пешеходы убили водителя автомобиля, который чуть их не сбил.

Мужчина, который был за рулем, не справился с управлением и едва не наехал на пешеходов. Этот инцидент стоил ему жизни. Сначала между двумя прохожими и автолюбителем произошел конфликт, который перерос в драку. В итоге водителя избили, а затем вывезли на окраину города, где задушили. Тело утопили в реке.

Однако на этом убийцы не остановились. Они выяснили, где живет их жертва, и отправились к ней домой. На приусадебном участке они обнаружили разнорабочего, которого тоже убили, а тело бросили в колодец. Затем злоумышленники влезли в дом и вынесли оттуда сейф, сообщает ria.ru.

Полиции удалось задержать подозреваемых. Было возбуждено уголовное дело.