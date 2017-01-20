Чуда не случилось… шестилетнего Егора нашли в водах Ижоры

В Коммунаре нашли тело шестилетнего Егора Антонова, пропавшего 7 января. Как сообщили в Следственном комитете по Ленобласти, мальчика обнаружили в реке Ижора за триста метров от дома вблизи дамбы криминалисты следственного управления и водолазы поискового отряда "Шлиссельбург" с помощью квадрокоптера, который дали волонтеры. Ребенка унесло вниз по течению.



Напомним, в Рождество около одиннадцати утра шестилетний Егор вышел во двор на улице Бумажников погулять с собакой. Один. Родители постепенно приучали мальчика к самостоятельности, но надолго, конечно, не оставляли.



Отец пошел за ним, спустя всего десять минут, но мальчика уже нигде не было. Во дворе сидел лишь пес. Обежав окрестности, но так и не найдя сына, родители обратились в полицию и бросили клич в соцсетях. К поискам подключились местные жители и волонтеры. Уже вечером 7 января следственный отдел по Гатчине возбудил уголовное дело по статье «убийство малолетнего». Мальчика искали и в окрестностях, и в водах Ижоры, которая славится своим сильным течением. К поискам подключали военных водолазов - операция требовала полной собранности. Время и погода - все работало против спасателей.



Все станции метрополитена, страницы петербургских соцсетей были усеяны объявлениями о поиске пропавшего мальчика. Егора искали почти две недели. Нашли на 13-й день.



Сейчас тело ребенка направили на экспертизу в морг, чтобы выяснить точную причину смерти. Однако сыщики придерживаются версии, что это все же несчастный случай - многоэтажка, в которой мальчик жил с родителями, находится не так далеко от Ижоры.



- С самого начала мы рассматривали различные версии произошедшего, одной из которых является несчастный случай вблизи реки Ижора, - прокомментировала официальный представитель СК России Светлана Петренко. - Дело в том, что были свидетельства как минимум троих очевидцев, которые видели как мальчик гуляет с собакой вдоль берега реки.



Берег Ижоры пологий. А на Рождество, как назло, припорошило все снегом. Вполне возможно, что мальчик нечаянно наступил на полынью.

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