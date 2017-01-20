В ХМАО мужчина умер во время крещенских купаний

В Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа во время крещенских купаний произошло страшное происшествие.

Местный житель, согласно последней информации, скончался от остановки сердца. Есть информация о том, что любителю крещенских купаний было всего 54 года. Как уточняет портал "Ура.ру", трагедия случилась в купели деревни Русскинская около 14.25 по местному времени.

После происшествия купания в данной купели было решено временно приостановить. Других подробностей инцидента пока не поступало.