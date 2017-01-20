Пакет с водой пробил лобовое стекло машины в Южноуральске

Автоледи из Южноуральска разместила в соцсетях информацию с фотографией своей беды — из окна многоквартирного дома на лобовое стекло ее автомобиля прилетел пакет с водой. Удар оказался настолько сильным, что пробил стекло, а вода облила внутренности машины.

Женщина попросила родителей лучше следить за своими детьми и воспитывать так, чтобы они понимали, что такое хорошо, а что такое плохо. Кроме того, она написала обращение в полицию, однако не особо надеется на результат.