В Москве трое в масках жестоко избили девятилетнего ребенка

Инцидент произошел в Москве на Волгоградском проспекте около семи часов вечера. Как сообщается, трое неизвестных совершили нападение на девятилетнего ребенка в одном из дворов.

Стали известны некоторые подробности случившегося. По некоторым данным, злоумышленники были в масках. По неизвестным причинам молодчики напали на ребенка и жестоко его избили. После этого злоумышленники скрылись с места преступления, сообщает life.ru.

Пострадавшему пришлось оказывать медицинскую помощь. На данный момент следствие выясняет все детали происшествия. Также стало известно, что полиция объявила в розыск подозреваемых в совершении нападения на ребенка.