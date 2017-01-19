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В Бердске задержан первый подозреваемый по делу об обрушении конного клуба

19 января 2017, 21:45 [ «АН-онлайн» ]

В Бердске задержан первый подозреваемый по делу об обрушении конного клуба
Фото: pixabay.com

К настоящему моменту спасатели, работающие на месте трагедии в Бердске, где произошло обрушение крыши конного клуба, уже завершили разбор завалов, а следователи задержали первого подозреваемого.

Как сообщают vesti.ru, в рамках расследования инцидента задержан руководитель конного клуба “Аллюр”. По данным следователей, манеж, располагавшийся на территории бывшего детского лагеря, был построен самовольно. Крыша сооружения обрушилась под тяжестью снега на людей, находившихся в этот момент на манеже. В результате два человека - 15-летний подросток и 45-летний тренер погибли, еще двое детей получили травмы и в данный момент находятся в больнице.

 

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