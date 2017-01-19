В Бердске задержан первый подозреваемый по делу об обрушении конного клуба

К настоящему моменту спасатели, работающие на месте трагедии в Бердске, где произошло обрушение крыши конного клуба, уже завершили разбор завалов, а следователи задержали первого подозреваемого.

Как сообщают vesti.ru, в рамках расследования инцидента задержан руководитель конного клуба “Аллюр”. По данным следователей, манеж, располагавшийся на территории бывшего детского лагеря, был построен самовольно. Крыша сооружения обрушилась под тяжестью снега на людей, находившихся в этот момент на манеже. В результате два человека - 15-летний подросток и 45-летний тренер погибли, еще двое детей получили травмы и в данный момент находятся в больнице.