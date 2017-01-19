Кассир почтового отделения совершила суицид после пропажи пяти миллионов рублей

Жуткие новости пришли из Плавского района Тульской области. Как стало известно, на рабочем месте прямо среди бела дня покончила с собой кассир почтового отделения.

По некоторым данным, в рабочее время женщина заперлась в помещении, где находилась касса, и совершила самоубийство. На данный момент следствие проводит проверку по факту случившегося. Причины поступка кассира пока неизвестны, сообщает ria.ru.

Однако стало известно, что накануне в данном почтовом отделение произошло ЧП. Служба безопасности обнаружила, что бесследно исчезли пять миллионов рублей. По факту пропажи было возбуждено уголовное дело.