В Москве мужчина расстрелял полицейских

Стало известно о преступлении, которое произошло на востоке столицы. Сообщается, что преступник открыл огонь по полицейским, когда те пытались его задержать.

Инцидент произошел в одной из квартир на Зеленом проспекте. Стражи порядка пришли в дом к подозреваемому в преступлении. Однако в момент задержания мужчина вдруг достал оружие и стал палить по полицейским. Затем стрелявший скрылся, передает телеканал РЕН ТВ.

Как сообщается, в результате происшествия были ранены два полицейских. Их доставили в больницу в тяжелом состоянии. Также удалось установить личность подозреваемого в расстреле. На данный момент разыскивается Константин Гурченко. Сообщается, что мужчина отличается крепким телосложением и высоким ростом – примерно 190 см.