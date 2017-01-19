Пьяный туляк не смог выбраться из авто и сгорел заживо

В Тульской области неподалеку от села Алешня был обнаружен сгоревший автомобиль, а в нем - тело мужчины, который, предположительно, погиб, не сумев выбраться из горящего авто.

Как сообщают местные СМИ, 65-летний мужчина ехал в сторону села, но, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, попал в ДТП. Он не справился с управлением и слетел с дороги, после чего его автомобиль охватило пламя. Будучи нетрезвым, самостоятельно выбраться из горящего авто мужчина не смог и погиб в огне.

В настоящий момент по факту случившегося следователи проводят проверку, в ходе которой будет установлены все обстоятельства инцидента и принято процессуальное решение.

Читайте также:

Страшный пожар в Тегеране, где погибли 30 пожарных, попал на видео (ВИДЕО)

См. все новости дня