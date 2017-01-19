При обрушении конного клуба погибли два человека

В ближайшие несколько часов работы на месте обрушившегося конного клуба в Бердске будут завершены. К настоящему моменту все люди уже извлечены спасателями из-под завалов.

По сообщению РИА Новости, сотрудники МЧС приступили к разбору рухнувших конструкций. Работы планируется вести и в ночное время до полного разбора завалов, поэтому в настоящий момент на месте происшествия устанавливаются световые башни.

Ранее стало известно, что в момент обрушения на манеже находилось семь человек. Четверым из них удалось выбраться самостоятельно, еще троих извлеки из-под завалов спасатели. Двое пострадавших, 15-летний подросток и 45-летний мужчина скончались от полученных травм по дороге в больницу.

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