Уфинский школьник получил сильные ожоги, проводя дома химические опыты

Трагически закончилась для подростка из Уфы попытка провести у себя дома химические опыты. С тяжелыми ожогами он был доставлен в реанимационное отделение местной больницы.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в управлении СК по Башкирии, подросток обучается в специальной школе с углубленным изучением химии. Ожоги он получил, когда в ночь со среды на четверг в своей комнате попытался провести химический эксперимент. Юноша был доставлен в ожоговое отделение со значительными повреждениями кожного покрова.

Сообщается, что в настоящее время подросток находится в реанимации: от полученных ожогов он впал в кому.

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