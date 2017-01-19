Педофил, который влез в форточку, осужден на 13 лет

Вчера, 18 января, в Челябинске состоялся суд над 33-летним педофилом Григорием Ставцевым. 2 мая прошлого года он пьяный залез в форточку в квартиру, поел из холодильника, а потом попытался изнасиловать спящую четырехлетнюю девочку.

К счастью, мама услышала сдавленные стоны дочери и сдернула его с ребенка. Подоспевший папа скрутил педофила. Физический вред малышке причинен не был, она отделалась синяками.

Как уточнила старший помощник прокурора Ленинского района Челябинска Анна Ковязина осужденный проведет 13 лет и один месяц в колонии строгого режима, по освобождении ему еще на год ограничат свободу. На суде педофил заявил, что ничего не помнит, и залез в квартиру, чтобы поесть кулич.

Отметим, что ранее насильник принимал наркотики, теперь же утверждает, что только пьет. На судебно-медицинской экспертизе он попытался прикинуться невменяемым. Врачи не нашли у него серьезных отклонений.