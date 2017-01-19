СМИ сообщили о двух погибших в результате обрушения конного клуба в Бердске

В результате обрушения конного клуба в городе Бердск Новосибирской области погибли два человека, еще семь ранены. Такую информацию распространил несколько минут назад ряд российских СМИ. В полиции это сообщение пока не подтверждают. Там заявили о трех пострадавших. Их состояние оценивается как тяжелое.

Напомним, площадь обрушения здания составила около 500 квадратных метров. По предварительной версии, клуб рухнул под тяжестью скопившегося на кровле снега. Окончательная причина инцидента будет определена следователями.

Разбор завалов на месте происшествия продолжается. В работах задействовано 40 человек.

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