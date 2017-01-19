Как стало известно, в Китае погибла российская модель Марина Яблочкина из Барнаула. Трагедия произошла в парке аттракционов.

Сообщается, что россиянка каталась на картинге. В какой-то момент произошло резкое столкновение со стеной, в результате которого девушка получила перелом позвонка. Как утверждают родственники погибшей, не исключено, что модель могли бы спасти. Для этого до приезда «скорой» следовало уложить пострадавшую и не давать ей двигаться. Однако окружающие, наоборот, пытались посадить девушку. В итоге она скончалась.

Также сообщается, что 18 января россиянка отпраздновала день рождения. Ей исполнилось 28 лет. Девушка выложила в соцсетях видео с празднования. Также в подписи к одному из снимков на своей странице она сообщила, что уже шестой раз подряд празднует Новый год в Китае, сообщает dni.ru.

Девушка написала, что следующий год будет встречать дома в России, где «…где снег, запах ели и предновогодняя суета…»