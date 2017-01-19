В Челябинске ребенок нашел свою маму мертвой

Трагедия произошла вчера утром, 18 января. В одной из квартир на Краснопольском проспекте шестилетний мальчик обнаружил свою маму и ее знакомого бездыханными.

Мальчик выбежал на улицу и попросил помощи у случайного прохожего. Мужчина поднялся с ним вместе домой и уже из квартиры вызвал милицию. Правоохранительные органы нашли рядом с телами наркотики и шприцы.

Ребенок в данный момент находится у бабушки. Пока о криминальном характере смерти двух человек не сообщается. Начала проверка.