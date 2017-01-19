В Москве водитель легковушки врезался в пассажирский автобус

Авария с пассажирским автобусом в Москве произошла в девять часов утра 19 января. Водитель легкового авто по неизвестной причине врезался в пассажирский автобус, а затем сбил пешеходов на тротуаре.

После ДТП на севере столицы несколько человек госпитализированы, о их состоянии ничего не сообщается. Известно, что водитель легковушки врезался в автобус № 799, а после удара легковое авто отбросило на пешеходную зону, где находились люди, сообщает ТАСС. Инцидент случился на пересечении улиц 800-летия Москвы и Дубининская.

Сколько человек пострадало в аварии, пока неизвестно, ГИБДД выясняет причины произошедшего.