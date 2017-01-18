Учитель музыки из Удмуртии убил любовницу и насиловал воспитанниц

Учитель музыки из Удмуртии арестован сегодня по подозрению в убийстве собственной любовницы, а также совершению действий насильственного характера в отношении двух малолетних воспитанниц.

Согласно последней информации, преступления по отношению к юным ученицам были совершены еще в 2011 и 2012 годах, однако выявить их удалось лишь сейчас. Как сообщает "Вести.Ru", полиция начала расследовать исчезновение молодой женщины - фитнес-инструктора - и выяснила, что у нее был любовник, преподававший музыку. Так начала складываться страшная цепочка.

Сейчас проводятся следственные действия, а также судебно-психиатрическая экспертиза в отношении 37-летнего мужчины. На допросах учитель падал в обморок, пытался запутать следствие и вел себя странно.