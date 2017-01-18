На Алтае ребенок обварился в ванне и погиб

Жуткий и трагический инцидент произошел в одном из домов города Бийска. Здесь полугодовалый малыш, купаясь в ванне, получил настолько серьезные ожоги, что в тот же день скончался в больнице.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на СК России по региону, трагедия случилась 16 января. Мать оставила малыша в ванне, а сама вышла в другую комнату на некоторое время. Вернувшись, она обнаружила, что он получил серьезные термические ожоги большей части тела. Ребенок был доставлен в больницу, но врачи не смогли спасти жизнь малыша.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье “Причинение смерти по неосторожности”.

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