Мать избила кочергой и выбросила на мороз ребенка, попросившего ее не пить

Ужасный инцидент произошел в Омской области. Женщина избила своего сына, который попросил ее не пить.

Как сообщается, мать сильно разозлило замечание 14-летнего подростка, касающееся ее нетрезвого состояния. Причем женщина пришла в такую ярость, что принялась колотить сына кочергой, а затем и вовсе выкинула его из дома на улицу.

Отмечается, что в момент инцидента стоял 30-градусный мороз. Подросток не смог вернуться домой, так как мать запела дверь и отправилась спать. В итоге ребенок отморозил себе пальцы на ногах, сообщает телеканал РЕН ТВ.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. На данный момент следствие проводит проверку.