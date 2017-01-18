Сегодня Италию тряхнуло уже трижды

Третье землетрясение за сегодняшний день зафиксировано в Италии, северо-восточнее Рима. Магнитуда всех трёх толчков составила от 5,3 до 5,6 балла. Сообщается о новых повреждениях и обвалах в городе Аматриче.

Этот город наиболее пострадал от сильного землетрясения в августе прошлого года, когда погибли 300 жителей. Удар стихии ощущался также в других ранее пострадавших областях, как Лацио, Марке, Абруццо; звенели стёкла и в столице, находящейся за сто с лишним километров от эпицентра. По сообщению департамента гражданской защиты страны, сообщений о жертвах и крупных разрушениях пока не поступало. Работу спасателей может затруднить непривычно холодная снежная погода.