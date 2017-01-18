Пилоты вылетевшего из Москвы Boeing перепутали выключатели при наборе высоты

Оплошность пилотов чуть не привела к новой авиакатастрофе в России.

Согласно информации, поступившей в распоряжение портала Life, внештатная ситуация возникла на борту самолета Boeing-737 авиакомпании «Ютэйр». Экипаж воздушного судна, направлявшегося из московского аэропорта Внуково в Ростов-на-Дону, во время набора высоты допустил серьезную ошибку и перепутал выключатели.

О пострадавших в результате действий пилотов ничего не сообщается. В настоящее время по данному факту проводится разбирательство.

Ранее СМИ сообщили, что пилоты разбившегося под Сочи Ту-154 могли перепутать рычаги управления. В Министерстве обороны РФ данную информацию назвали бредом.

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